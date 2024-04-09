Глава МИД ФРГ признала, что запасы страны по Patriot практически исчерпаны
16:12 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Германии Анналена Бербок признала, что запасы ФРГ по системам ПВО Patriot для возможной передачи их Киеву исчерпаны.
«К сожалению, запасы по нашим собственным системам Patriot сейчас практически исчерпаны, поэтому на встрече глав МИД стран НАТО я еще раз ясно дала понять, что мы нуждаемся в проверке наличия всех систем Patriot в Европе и мире, что мы сделаем все, чтобы получить эти системы для Украины», — заявила министр на пресс-конференции в Берлине. По ее словам, ФРГ и ее союзники намерены изучить возможность запустить для этого специальный фонд.
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