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ВСУ пустили в ход химическое оружие – отравляющее вещество адамсит - СМИ

23:10 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химическое оружие в районе Клещеевки в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах РФ.

«В районе Клещеевки зафиксировано применение химического оружия со стороны ВСУ. Может применяться адамсит (DМ) — отравляющее вещество, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако», — сказал собеседник агентства.

Адамсит поражает верхние дыхательные пути человека, вызывая замедление частоты сердечных сокращений, повышение давления и внезапную остановку дыхания.

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