Турция может разместить приобретенные у России С-400 у границы с Ираком — СМИ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция может разместить зенитно-ракетные комплексы С-400, которые были приобретены у России, вдоль линии границы с соседним Ираком. Об этом сообщает газета «Тюркие».

По утверждению издания, процесс дислокации в приграничных районах С-400 может быть ускорен после завершения мусульманского праздника Ураза-байрам или на будущей неделе.

Газета также сообщает, что Турция завершила подготовку планов проведения на севере Ирака трансграничной операции с целью его очистки от Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена Анкарой), в регион начата переброска войсковых подразделений и тыловых частей. По сведениям издания, операция может быть проведена после визита в Ирак турецкого президента Тайипа Эрдогана. Он запланирован на 22 апреля.