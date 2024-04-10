0
0
62
НОВОСТИ

Турция может разместить приобретенные у России С-400 у границы с Ираком — СМИ

11:00 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция может разместить зенитно-ракетные комплексы С-400, которые были приобретены у России, вдоль линии границы с соседним Ираком. Об этом сообщает газета «Тюркие».

По утверждению издания, процесс дислокации в приграничных районах С-400 может быть ускорен после завершения мусульманского праздника Ураза-байрам или на будущей неделе.

Газета также сообщает, что Турция завершила подготовку планов проведения на севере Ирака трансграничной операции с целью его очистки от Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена Анкарой), в регион начата переброска войсковых подразделений и тыловых частей. По сведениям издания, операция может быть проведена после визита в Ирак турецкого президента Тайипа Эрдогана. Он запланирован на 22 апреля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 10.04.2024
Пашинян считает, что Армения не допустила ошибок в отношениях с Россией
0
50
10:32 10.04.2024
Если Иран атакует Израиль со своей территории, ответ Израиля будет в Иране — МИД Израиля
0
118
10:20 10.04.2024
В Курганской области превентивно эвакуированы 1,6 тыс. человек
0
126
10:05 10.04.2024
У Киева есть план нового контрнаступления - Зеленский
0
166
10:00 10.04.2024
Стандарты и требования к обучению медиков должен устанавливать Минздрав, считает Володин
0
160
09:32 10.04.2024
Россиянин приговорен к 9 годам за попытку поджога военного аэродрома в Липецке
0
224
09:20 10.04.2024
Аномальные холода со среды придут в несколько регионов России — Вильфанд
0
274
09:05 10.04.2024
За ночь в Оренбурге подтоплено 300 домовладений, еще 200 может подтопить в ближайшее время
0
246
09:00 10.04.2024
Пять украинских БПЛА уничтожены за ночь над Брянской областью
0
234
23:10 09.04.2024
ВСУ пустили в ход химическое оружие – отравляющее вещество адамсит - СМИ
0
840

Возврат к списку