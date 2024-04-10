Пашинян считает, что Армения не допустила ошибок в отношениях с Россией
11:05 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отношения Армении и России переживают не лучшие времена, однако Ереван не допустил ошибок в отношениях с Москвой. Об этом в парламенте заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
«Межгосударственные отношения Армении и России переживают не лучшие времена, но их значение для нашей государственности, суверенитета, безопасности и экономики трудно переоценить. Мы действительно не сделали ни одного неверного шага в наших отношениях с Россией. Нет места, где наши коллеги могли бы обвинить нас в невыполнении своих обязательств», — сказал он. Пашинян утверждал, что якобы «обратные случаи многочисленны».
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