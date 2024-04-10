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НОВОСТИ

В России создается первая база научных публикаций по искусственному интеллекту

14:42 10.04.2024

Силами компаний – участников Альянса в сфере искусственного интеллекта, в который входит Сбер, в России создается первая база научных публикаций по искусственному интеллекту (AI). Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал в кулуарах форума «Открытые инновации».

«Сегодня нам недоступна статистика публикационной активности российских ученых, которая так необходима государству, бизнесу, академическим институтам, – отметил он. – Наш проект уникален тем, что это первая подобная система, созданная объединением от бизнеса, открытая для широкой аудитории. Более того, мы разработали уникальный аналитический инструмент, который позволяет делать выборки по различным аффилиациям».

База представляет собой систему мониторинга публикаций с российскими аффилиациями на ведущих мировых конференциях (А*, A) и в научных журналах (Q1, Q2 и другие). Данные могут вносить сотрудники вузов и исследователи, предусмотрена модерация и верификация данных, а также широкий набор аналитических инструментов.

По заказу альянса базу создает ИТМО. Для пользователей ее планируется открыть уже летом этого года. Александр Ведяхин призвал ученых, преподавателей и сотрудников исследовательских центров активно пополнять базу данными о публикациях, ведь это очень важно для научно-технического развития страны.

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