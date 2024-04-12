Путин присвоил первой женщине-космонавту Белоруссии Василевской орден Гагарина
11:05 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Гагарина первую белорусскую участницу космического полета Марину Василевскую, российских космонавтов Олега Новицкого и Сергея Прокопьева. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе отмечается, что награда присуждена «за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции».
НОВОСТИ
- 12:20 12.04.2024
- Украинцев призвали экономить свет весь этот год из-за тяжелой ситуации с энергетикой
- 12:05 12.04.2024
- Пять БПЛА уничтожено над Белгородской областью
- 12:00 12.04.2024
- Сотрудники ПАО «Россети Северный Кавказ» задержаны за хищение 2,8 млрд руб. — ФСБ
- 11:32 12.04.2024
- Мужчина ранил ножом себя и двух полицейских в Уфе — Минздрав
- 11:27 12.04.2024
- Первый квартал показал важность активного управления на фондовом рынке – УК «Первая»
- 11:20 12.04.2024
- Предварительно, в Запорожье поражен завод «Мотор сич» — подполье
- 11:00 12.04.2024
- Глава Минобороны Британии не исключил передачи лазерного оружия Киеву
- 10:32 12.04.2024
- Передача авианосца под контроль НАТО говорит о «вассальной зависимости» Франции — политик
- 10:20 12.04.2024
- США предложили выпустить долговые обязательства для финансирования Украины — FT
- 10:05 12.04.2024
- Более 210 тысяч туристов посетили курорт Сбера «Манжерок» этой зимой
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать