ВСУ за неделю потеряли свыше 3 000 военнослужащих на донецком направлении — МО РФ
16:12 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные за неделю заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и отразили 23 контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник потерял более 3 000 военнослужащих и три танка, сообщили в Минобороны России.
«На донецком направлении в результате успешных действий подразделений „Южной“ группировки войск заняты более выгодные рубежи и нанесено поражение формированиям четырех штурмовых, двух аэромобильных, танковой и девяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Антоновка, Белогоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Селидово и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 23 контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной, 31-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Богдановка, Раздоловка, Новомихайловка и Красное Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что противник потерял более 3 000 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 47 орудий полевой артиллерии, из них 17 западного производства, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.
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