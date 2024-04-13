Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе
17:30 13.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Об этом сообщило иранское государственное агентство IRNA.
Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании информировал об инциденте в 50 морских милях к северо-востоку от города Фуджейра в ОАЭ. По данным агентства Associated Press, контейнеровоз MSC Aries под флагом Португалии связан с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера. Как сообщил агентству представитель министерства обороны одной из стран Ближнего Востока, судно подверглось нападению со стороны иранских сил.
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