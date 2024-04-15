В Иволгинском районе Бурятии из-за паводка открыли три ПВР

07:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пункты временного размещения (ПВР) развернуты в Иволгинском районе Бурятии, где из-за паводка на реке Селенга подтоплено несколько приусадебных участков.



«В муниципалитете подготовлены три пункта временного размещения общей вместимостью 345 человек. Проведено информирование населения путем подворового обхода», — сообщили в ГУ МЧС по региону.



В ночь на 15 апреля из-за ледового затора паводковые воды подтопили 11 приусадебных участков, эвакуировано 22 человека, из которых шестеро — дети. Два человека размещены в ПВР на базе Гурульбинской школы. На территории Улан-Удэ, в СНТ «Академия», подтоплено 35 приусадебных участка и два жилых дома. Саперы Восточного военного округа и МЧС на Селенге планируют провести взрывы, чтобы освободить русло реки.



