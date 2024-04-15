Тегеран не планирует новые военные меры в отношении Израиля — Совбез Ирана

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран в настоящий момент не планирует осуществлять новые военные операции против Израиля. Об этом сообщается в заявлении секретариата Высшего совета по национальной безопасности Ирана.

«Иран принял исключительно необходимые карательные меры в отношении оккупационного режима (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС), атаковав авиационные, разведывательные и военные базы режима и избежав ударов по объектам критической инфраструктуры, и в настоящее время не планирует осуществлять новые военные меры», — приводит текст заявления иранский государственный телеканал IRIB.

В документе отмечается, что иранская операция «Правдивое обещание» — массированный удар ракетами и беспилотниками по территории Израиля — была направлена на защиту национальных интересов. Подчеркивается, что если Израиль продолжит действовать против Ирана, то получит жесткий ответ.