0
0
57
НОВОСТИ

Тегеран не планирует новые военные меры в отношении Израиля — Совбез Ирана

10:00 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран в настоящий момент не планирует осуществлять новые военные операции против Израиля. Об этом сообщается в заявлении секретариата Высшего совета по национальной безопасности Ирана.

«Иран принял исключительно необходимые карательные меры в отношении оккупационного режима (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС), атаковав авиационные, разведывательные и военные базы режима и избежав ударов по объектам критической инфраструктуры, и в настоящее время не планирует осуществлять новые военные меры», — приводит текст заявления иранский государственный телеканал IRIB.

В документе отмечается, что иранская операция «Правдивое обещание» — массированный удар ракетами и беспилотниками по территории Израиля — была направлена на защиту национальных интересов. Подчеркивается, что если Израиль продолжит действовать против Ирана, то получит жесткий ответ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 15.04.2024
Вклад ИТ-отрасли в ВВП РФ за 2023 год достиг 2% — исследование
0
17
10:05 15.04.2024
Лондон и Ереван ведут переговоры об отправке в Армению нелегалов из Британии — The Times
0
62
09:32 15.04.2024
Нужно положить конец военному присутствию США в Сирии — постпред республики при ООН
0
131
09:20 15.04.2024
Украинский беспилотник перехвачен над Краснодарским краем
0
163
09:05 15.04.2024
Израиль ответит на атаку Ирана в ближайшее время, но точной даты пока нет — WSJ
0
185
09:00 15.04.2024
В Оренбурге за сутки подтопило 1 тыс. участков и 1 тыс. домов
0
182
08:20 15.04.2024
Байден обсудил с лидерами Конгресса перспективы поддержки Израиля и Украины
0
217
08:10 15.04.2024
В случае военной операции, Иран готов ответить США, пользуясь правом самообороны
0
221
07:45 15.04.2024
В Иволгинском районе Бурятии из-за паводка открыли три ПВР
0
237
19:17 14.04.2024
В Орске специалисты приступили к дезинфекции территорий, попавших в зоны подтопления
0
765

Возврат к списку