Тегеран не планирует новые военные меры в отношении Израиля — Совбез Ирана
10:00 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тегеран в настоящий момент не планирует осуществлять новые военные операции против Израиля. Об этом сообщается в заявлении секретариата Высшего совета по национальной безопасности Ирана.
«Иран принял исключительно необходимые карательные меры в отношении оккупационного режима (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС), атаковав авиационные, разведывательные и военные базы режима и избежав ударов по объектам критической инфраструктуры, и в настоящее время не планирует осуществлять новые военные меры», — приводит текст заявления иранский государственный телеканал IRIB.
В документе отмечается, что иранская операция «Правдивое обещание» — массированный удар ракетами и беспилотниками по территории Израиля — была направлена на защиту национальных интересов. Подчеркивается, что если Израиль продолжит действовать против Ирана, то получит жесткий ответ.
НОВОСТИ
- 10:20 15.04.2024
- Вклад ИТ-отрасли в ВВП РФ за 2023 год достиг 2% — исследование
- 10:05 15.04.2024
- Лондон и Ереван ведут переговоры об отправке в Армению нелегалов из Британии — The Times
- 09:32 15.04.2024
- Нужно положить конец военному присутствию США в Сирии — постпред республики при ООН
- 09:20 15.04.2024
- Украинский беспилотник перехвачен над Краснодарским краем
- 09:05 15.04.2024
- Израиль ответит на атаку Ирана в ближайшее время, но точной даты пока нет — WSJ
- 09:00 15.04.2024
- В Оренбурге за сутки подтопило 1 тыс. участков и 1 тыс. домов
- 08:20 15.04.2024
- Байден обсудил с лидерами Конгресса перспективы поддержки Израиля и Украины
- 08:10 15.04.2024
- В случае военной операции, Иран готов ответить США, пользуясь правом самообороны
- 07:45 15.04.2024
- В Иволгинском районе Бурятии из-за паводка открыли три ПВР
- 19:17 14.04.2024
- В Орске специалисты приступили к дезинфекции территорий, попавших в зоны подтопления
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать