ВМС Ирана начали сопровождать иранские коммерческие суда в Красном море
14:12 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корабли Военно-морских сил Ирана начали сопровождать коммерческие суда исламской республики в Красном море и Аденском заливе. Об этом заявил главнокомандующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани.
«Мы сопровождаем наши корабли от Аденского залива до устья Суэцкого канала и готовы защищать суда других стран», — приводит его слова агентство Tasnim.
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