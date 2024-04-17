ВМС Ирана начали сопровождать иранские коммерческие суда в Красном море

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корабли Военно-морских сил Ирана начали сопровождать коммерческие суда исламской республики в Красном море и Аденском заливе. Об этом заявил главнокомандующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани.

«Мы сопровождаем наши корабли от Аденского залива до устья Суэцкого канала и готовы защищать суда других стран», — приводит его слова агентство Tasnim.