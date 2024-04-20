На Украине за неуплату алиментов будет грозить мобилизация

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый закон о мобилизации, который через месяц вступит в силу на Украине, предусматривает отмену отсрочки от мобилизации для отцов троих и более детей, не уплачивающих алименты. Об этом сообщает издание «Левый берег».

Оно поясняет, что в настоящее время родители троих или более детей имеют право на отсрочку от военной службы. Однако вскоре за неуплату алиментов хотя бы на одного ребенка более трех месяцев они будут терять это право, а военкоматы получат доступ к базе данных о задолженности.

По информации министерства юстиции на 1 марта, общая численность неплательщиков алиментов — около полумиллиона человек, из которых 16,2 тыс. — женщины. Родителей-должников, имеющих троих или более детей, не менее 20 тыс. человек.

Замминистра юстиции Андрей Гейченко пояснил, что есть категория родителей, которые не платят алименты по причине отсутствия работы. Для таких служба в вооруженных силах, где достаточно высокие зарплаты, будет способом погасить долги.