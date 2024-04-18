Нагрузка должна снизиться у всех педагогов — от детских садов до вузов, указал Мишустин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение нагрузки должно коснуться всех педагогов — от детских садов до вузов, указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым.

«Поручение разгрузить преподавателей от излишней нагрузки должно быть реализовано на всех уровнях — от детских садиков до высших учебных заведений», — сказал председатель правительства. Он заслушал доклад Музаева о том, «как идет работа в этом направлении, и как проходит эксперимент в 24 учебных заведениях в шести регионах России». Глава кабинета министров напомнил, что правительство по поручению президента РФ Владимира Путина приняло «целый ряд решений по снижению бюрократических элементов, нагрузки на учителей». «Очень большое количество отчетных документов, которые обязан заполнять учитель, не оставляют времени для работы с детьми, для качественной проверки домашних заданий», — отметил Мишустин. По его словам, «все это было предметом кропотливого изучения Рособрнадзора».