Оттаивание грунта стало одной из причин протечки дамбы в Кургане — власти

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оттаивание грунта и резкий подъем уровня воды стали причинами протечки дамбы в Кургане. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства региона.

«Участок дамбы в створе Вороновки, ул. 2-я Маячная, ул. Крупской, построенный в 2014 году, сейчас испытывает большую гидравлическую нагрузку по причине резкого подъема уровня воды и оттайки нижней части грунта, ввиду чего проявляются протечки и отслоения», — говорится в сообщении.