ВСУ взломали терминалы Starlink, чтобы использовать интернет бесплатно — ЦКБР
11:05 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось взломать терминалы спутниковой связи Starlink, чтобы обходить территориальные ограничения на работу устройств и использовать их без абонентской платы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин после детального анализа спутниковой коммуникационной системы дрона ВСУ «Баба Яга».
«Украинским „кулибиным“ удалось взломать терминалы „Старлинк“ и снять как вопросы территориального ограничения, так с высокой долей вероятности и вопросы оплаты. Мы поняли это, проводя детальный анализ спутниковой коммуникационной системы дрона ВСУ [„Баба Яга“]. Они внесли глубокие изменения как в конструкцию терминала, так и в программное обеспечение. Фактически им удалось зашунтировать главные микросхемы терминального устройства с помощью специального оборудования под управлением Raspberry Pi», — заявил Кузякин.
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