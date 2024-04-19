0
0
197
НОВОСТИ

ВСУ взломали терминалы Starlink, чтобы использовать интернет бесплатно — ЦКБР

11:05 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось взломать терминалы спутниковой связи Starlink, чтобы обходить территориальные ограничения на работу устройств и использовать их без абонентской платы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин после детального анализа спутниковой коммуникационной системы дрона ВСУ «Баба Яга».

«Украинским „кулибиным“ удалось взломать терминалы „Старлинк“ и снять как вопросы территориального ограничения, так с высокой долей вероятности и вопросы оплаты. Мы поняли это, проводя детальный анализ спутниковой коммуникационной системы дрона ВСУ [„Баба Яга“]. Они внесли глубокие изменения как в конструкцию терминала, так и в программное обеспечение. Фактически им удалось зашунтировать главные микросхемы терминального устройства с помощью специального оборудования под управлением Raspberry Pi», — заявил Кузякин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 19.04.2024
Три украинских солдата переплыли Днепр и сдались в плен, сообщил Сальдо
0
50
12:05 19.04.2024
Военная база под Исфаханом пострадала в результате атаки по Ирану — NYT
0
72
12:00 19.04.2024
В Думе предлагают ограничить скорость электросамокатов на тротуарах до 5 км/ч
0
68
11:32 19.04.2024
Один член экипажа упавшего на Ставрополье самолета погиб, поиски еще одного продолжаются
0
209
11:30 19.04.2024
Сбер: мошенники усовершенствовали схему оформления займов с помощью «Госуслуг»
0
171
11:20 19.04.2024
Медведев не исключил, что на Западе решили ликвидировать Зеленского
0
189
11:02 19.04.2024
Сбербанк и СТК представили разработки в сфере безопасности на выставке Securika Moscow 2024
0
183
11:00 19.04.2024
В Саратовской области отменяют парад и салют на 9 мая
0
207
10:32 19.04.2024
S&P понизило рейтинг Израиля
0
229
10:20 19.04.2024
Цена нефти марки Brent на ICE росла почти на 4,5% — данные торгов
0
234

Возврат к списку