В РФ потребление алкоголя снизилось до 8,44 л этанола на душу населения в 2023 году

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потребление алкоголя в России в 2018 году составляло 9,43 л этанола на душу населения, в 2023 году показатель снизился до 8,44 л. Об этом говорится в отчете, представленном на заседании итоговой коллегии в рамках «Дня национальных приоритетов: Продолжительная и здоровая жизнь» на Международной выставке-форуме «Россия».

«Потребление алкоголя снизилось с 9,43 л этанола на душу населения в 2018 году до 8,44 л в 2023 году», — указано в отчете.