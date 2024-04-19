В РФ потребление алкоголя снизилось до 8,44 л этанола на душу населения в 2023 году
13:00 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потребление алкоголя в России в 2018 году составляло 9,43 л этанола на душу населения, в 2023 году показатель снизился до 8,44 л. Об этом говорится в отчете, представленном на заседании итоговой коллегии в рамках «Дня национальных приоритетов: Продолжительная и здоровая жизнь» на Международной выставке-форуме «Россия».
«Потребление алкоголя снизилось с 9,43 л этанола на душу населения в 2018 году до 8,44 л в 2023 году», — указано в отчете.
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