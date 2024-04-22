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НОВОСТИ

ЕС намерен включить в 14-й пакет санкций против РФ запрет на поставки СПГ — МИД Швеции

11:32 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза планируют включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём по прибытии на встречу глав МИД и министров обороны объединения в Люксембурге.

«Принятие 14-го пакета санкций [против России] — это один из самых важных шагов. Мы намерены включить [в него] запрет на импорт сжиженного природного газа», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

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