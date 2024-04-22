ЕС намерен включить в 14-й пакет санкций против РФ запрет на поставки СПГ — МИД Швеции
11:32 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Евросоюза планируют включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём по прибытии на встречу глав МИД и министров обороны объединения в Люксембурге.
«Принятие 14-го пакета санкций [против России] — это один из самых важных шагов. Мы намерены включить [в него] запрет на импорт сжиженного природного газа», — сказал глава внешнеполитического ведомства.
НОВОСТИ
- 12:05 22.04.2024
- Министры ЕС будут искать системы и ракеты ПВО для Украины — Боррель
- 12:00 22.04.2024
- Школьники Курской области пройдут ГИА в форме промежуточной аттестации — губернатор
- 11:20 22.04.2024
- Глава израильской военной разведки подал в отставку
- 11:05 22.04.2024
- Украинская разведка предупредила граждан о тяжелой ситуации с середины мая
- 11:00 22.04.2024
- Попытки НАТО сдержать РФ без перевооружения Европы обречены на провал — Politico
- 10:32 22.04.2024
- Товарооборот между Узбекистаном и РФ достиг $10 млрд — вице-премьер
- 10:20 22.04.2024
- Двое полицейских погибли, один ранен при обстреле наряда ППС в Карачаево-Черкесии
- 10:05 22.04.2024
- На Украине не верят, что новый пакет помощи сможет "остановить Россию" - FT
- 10:00 22.04.2024
- Польша неоднократно обсуждала с США возможность размещения ЯО на ее территории — Дуда
- 09:32 22.04.2024
- Европейские страны не горят желанием отдавать Украине ЗРК Patriot - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать