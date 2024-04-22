Риски расширения конфликта на Ближнем Востоке вполне реальны — генсек ОДКБ
12:32 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с тревогой наблюдает эскалацию и рост напряженности на Ближнем Востоке, риски расширения конфликта вполне реальны. Об этом заявил ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
«Секретариат ОДКБ с тревогой и беспокойством наблюдает эскалацию на Ближнем Востоке и рост напряженности в целом. По оценкам наших аналитиков, риски расширения конфликта существуют, они вполне реальны», — отметил он.
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