Риски расширения конфликта на Ближнем Востоке вполне реальны — генсек ОДКБ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с тревогой наблюдает эскалацию и рост напряженности на Ближнем Востоке, риски расширения конфликта вполне реальны. Об этом заявил ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

«Секретариат ОДКБ с тревогой и беспокойством наблюдает эскалацию на Ближнем Востоке и рост напряженности в целом. По оценкам наших аналитиков, риски расширения конфликта существуют, они вполне реальны», — отметил он.