Министры ЕС не приняли конкретных решений о передаче Украине систем ПВО — Боррель

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел и обороны стран — членов Евросоюза на заседании в понедельник не приняли конкретных решений о передаче Украине систем ПВО, они «вернутся в свои столицы для принятия решений». Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

«Простите, но у нас нет Patriot здесь, в Брюсселе, они в столицах. Страны — члены поехали обратно в столицы с полным пониманием потребностей и запросов. Я уверен, что они примут соответствующие решения», — сказал он.