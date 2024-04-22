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Пашинян затрудняется ответить, зачем Армения остается в ОДКБ, на нее «не стоит полагаться»

22:40 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на ОДКБ нельзя положиться и у него нет ответа на вопрос армянского общества, зачем в такой ситуации оставаться в организации.

«Если мы опираемся на организацию, на которую не стоит полагаться, то не только мы, но и другие не могут полагаться на нее. Это основано на реакции организации и заявлений сделанными некоторыми странами — участниками ОДКБ. Армянское общество спрашивает нас, почему вы продолжаете оставаться членом ОДКБ. И если честно, у меня нет ответа на этот вопрос», — сказал Пашинян.

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