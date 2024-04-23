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Заявления на пересдачу ЕГЭ будут приниматься с 26 июня по 1 июля — аппарат Голиковой

12:05 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выпускники школ в 2024 году впервые смогут пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании, заявления на пересдачу будут приниматься с 26 июня по 1 июля 2024 года включительно. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам совещания с регионами.

«Впервые в 2024 году у выпускников по образовательным программам среднего общего образования появилась возможность пересдать экзамен по одному из предметов по выбору учащегося и использовать результат пересдачи в текущем году. Заявления на пересдачу ЕГЭ будут приниматься с 26 июня по 1 июля 2024 года включительно», — говорится в сообщении.

В аппарате напомнили, что основной период сдачи единого государственного экзамена стартует 23 мая. Днями для пересдачи определены 4 и 5 июля.

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