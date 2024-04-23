На границе Армении и Азербайджана установили первый пограничный столб
16:32 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый пограничный столб установлен на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщили в правительстве Армении.
«23 апреля 2024 года на основании геодезических измерений в рамках координационных работ на границе Республики Армения и Азербайджанской Республики был установлен первый пограничный столб», — говорится в сообщении в телеграм-канале армянского кабмина. Где именно он установлен, не уточняется.
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