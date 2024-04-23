Первоклассники в Киеве не понимают 40% материала на украинском языке — исследование

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевские первоклассники не понимают в среднем 40% услышанного на уроках материала, поскольку недостаточно владеют украинским языком. Это следует из результатов исследования специализированной украинской общественной организации, которые распространил ее основатель Андрей Ковалев в соцсети.

«В среднем дети в 1 классе не понимают 40% услышанного, 65% (2/3) от всех детей не понимают более 50% услышанного, 29% (почти 1/3) не понимают более 75% услышанного», — привел он данные исследования.

По словам Ковалева, предыдущие исследования показали, что 85% 5-летних детей в Киеве владеют украинским языком на недостаточном уровне.