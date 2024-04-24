Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Иванова по делу о получении взятки

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования, в отношении заместителя министра обороны Российской Федерации Иванова Тимура Викторовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 23 июня 2024 года», — говорится в сообщении пресс-службы.