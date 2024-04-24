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Центр робототехники Сбера принял участие в выставке EхpoElectronica

10:08 24.04.2024

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Алексей Гонноченко. Фото © «Мир Робототехники»
Центр робототехники Сбера принял участие в выставке EхpoElectronica. В сессии «Биоморфные роботы» эксперты обсудили тенденции и актуальные аспекты развития отечественного рынка биоморфных роботов, а также особенности их внедрения в производственный процесс. Алексей Гонноченко, директор Центра робототехники Сбера, рассказал о том, что при создании и развитии антропоморфной робототехники есть свои «подводные камни» и привел в качестве примеров разработки Boston Dynamics и Tesla, отметив, что пока непонятно, какие динамические свойства подобные компании готовы реализовать в компактной механике. Также Алексей заявил, что человекоподобность роботов – это, в первую очередь, не их внешний вид, а качество и набор умений, идентичные человеческим.

В ходе сессии «Решения по роботизации различных отраслей промышленности» Михаил Владимиров, исполнительный директор Центра робототехники Сбера, руководитель проекта SberShuttle, рассказал, что роботизация сегодня – это не только модный тренд. И привел примеры текущего применения робототехники и перспектив ее внедрения в различные сферы. Одно из решений, которые сегодня активно внедряется – это система SberShuttle. Она представляет собой автоматизированное решение от Сбера, предназначенное для складских нужд. По словам Владимирова, благодаря ее внедрению минимизируются риски человеческого фактора на предприятии. Система предполагает масштабируемость и гибкость за счет модульности. За систему управления флотом роботов-шаттлов отвечает собственная система Сбера.

Центр робототехники Сбера — корпоративный центр исследований и разработок. С 2017 года центр занимается разработкой и запуском роботов с применением искусственного интеллекта. Эти роботы призваны решать бизнес-задачи Сбера и его клиентов. Например, шаттловая система хранения, которая предназначена для автоматизации складской логистики уже функционирует в одном из крупных дистрибьюторских центров.

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