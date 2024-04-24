Центр робототехники Сбера принял участие в выставке EхpoElectronica
10:08 24.04.2024
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Алексей Гонноченко. Фото © «Мир Робототехники»
В ходе сессии «Решения по роботизации различных отраслей промышленности» Михаил Владимиров, исполнительный директор Центра робототехники Сбера, руководитель проекта SberShuttle, рассказал, что роботизация сегодня – это не только модный тренд. И привел примеры текущего применения робототехники и перспектив ее внедрения в различные сферы. Одно из решений, которые сегодня активно внедряется – это система SberShuttle. Она представляет собой автоматизированное решение от Сбера, предназначенное для складских нужд. По словам Владимирова, благодаря ее внедрению минимизируются риски человеческого фактора на предприятии. Система предполагает масштабируемость и гибкость за счет модульности. За систему управления флотом роботов-шаттлов отвечает собственная система Сбера.
Центр робототехники Сбера — корпоративный центр исследований и разработок. С 2017 года центр занимается разработкой и запуском роботов с применением искусственного интеллекта. Эти роботы призваны решать бизнес-задачи Сбера и его клиентов. Например, шаттловая система хранения, которая предназначена для автоматизации складской логистики уже функционирует в одном из крупных дистрибьюторских центров.
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