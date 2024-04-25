ЗРК С-300 и другие средства обеспечивают купол ПВО над Запорожской областью — Минобороны
09:00 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зенитно-ракетные комплексы С-300, а также другие средства противовоздушной обороны группировки войск «Днепр» создали в небе над подконтрольной РФ частью Запорожской областью безопасный купол. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения ПВО обеспечивают защиту прикрываемых объектов от средств воздушного нападения, в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника. В частности, расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300 в связке с другими средствами ПВО создают защитный купол на всей территории Запорожской области», — говорится в сообщении.
Для поражения воздушных целей ВСУ российские подразделения также используют зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2». Это высокомобильный комплекс, предназначенный для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и других аэродинамических летательных объектов.
«Под нашим надзором никто не пройдет область <…> ни одна ракета, ни один самолет не пройдет, в принципе, — сказал военнослужащий подразделения ПВО, его цитирует военное ведомство. — HIMARS сбивал. Ракету мы сбивали на дальности, что ли, 70 километров. <…> До этого мой коллега сбивал два самолета, за что получил орден Мужества». Военный отметил, что для борьбы с БПЛА используются другие средства поражения с меньшими ракетами, в качестве примера он привел системы «Панцирь».
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