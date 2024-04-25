На активы и счета Иванова и его семьи наложен арест
10:00 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столичный суд наложил обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета замминистра обороны Тимура Иванова и его родственников, сообщили ТАСС в правоохранительных органах,
«Все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных, все это имущество уже арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер в случае признания высокопоставленного офицера впоследствии виновным», — рассказал собеседник агентства.
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