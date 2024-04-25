На активы и счета Иванова и его семьи наложен арест

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столичный суд наложил обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета замминистра обороны Тимура Иванова и его родственников, сообщили ТАСС в правоохранительных органах,

«Все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных, все это имущество уже арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер в случае признания высокопоставленного офицера впоследствии виновным», — рассказал собеседник агентства.