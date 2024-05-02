США видят «сдвиг на поле боя» на Украине в пользу РФ — американская разведка

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты видят «сдвиг на поле боя на Украине в пользу Москвы». Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, она утверждала, что якобы осуществляемые Китаем поставки в Россию компонентов и материалов двойного назначения стали «одним из многих факторов, которые обеспечили сдвиг на поле боя в пользу Москвы». Хейнс также полагает, что это «ускорило восстановление военной мощи России» после «дорогостоящего» начала специальной военной операции.