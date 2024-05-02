МИД Израиля: Эрдоган нарушает соглашения, блокируя порты для израильского импорта и экспорта
19:10 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац обвинил президента Турции Тайипа Эрдогана в нарушении международных соглашений после решения Анкары о приостановке торговли с еврейским государством. При этом он заверил, что его страна быстро найдет замену турецкому направлению во внешней торговле.
«Эрдоган нарушает соглашения, блокируя порты для израильского импорта и экспорта. Так ведет себя диктатор, пренебрегая интересами турецкого народа и предпринимателей и игнорируя международные торговые соглашения», — написал Кац на своей странице в соцсети X, добавив, что он уже дал поручение искать альтернативы внешнеторговым связям с Турцией.
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