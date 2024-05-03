Индия почти на 20% увеличила импорт нефти из РФ в апреле — СМИ
09:32 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия увеличила импорт российской нефти в апреле почти на 20% по сравнению с мартом. Об этом сообщила газета The Indian Express со ссылкой на аналитическое агентство Kpler.
По его данным, индийские нефтеперерабатывающие заводы закупали в прошлом месяце в общей сложности 1,96 млн баррелей российской нефти в сутки, что стало максимальным показателем с июля прошлого года и на 19% превышает объемы импорта в марте. В целом в апреле на долю России приходилось 40,3% от общего объема импорта сырой нефти в Индию.
«Похоже, что даже прямые санкции [Запада в отношении РФ] не являются проблемой, особенно по мере того, как российское судоходство и индийские службы регулирования морских перевозок выстраивают взаимодействие», — заявил руководитель аналитического отдела Kpler Виктор Катона.
НОВОСТИ
- 09:20 03.05.2024
- Новая Зеландия заявила о своей обеспокоенности из-за действий КНР в Тихом океане
- 09:05 03.05.2024
- Чехия поддерживает беженцев с Украины, но не уклонистов — глава МИД
- 09:00 03.05.2024
- Силы ПВО РФ за ночь сбили 6 БПЛА в Крыму и Белгородской области
- 19:30 02.05.2024
- Жители Молдавии могут отмечать 9 мая и День Европы, и День Победы или оба сразу – Миссия ЕС
- 19:10 02.05.2024
- МИД Израиля: Эрдоган нарушает соглашения, блокируя порты для израильского импорта и экспорта
- 18:50 02.05.2024
- Турция прекратила весь экспорт в Израиль и импорт из него - Bloomberg
- 18:40 02.05.2024
- На польских пограничников напали нелегальные мигранты, шедшие со стороны Белоруссии
- 18:20 02.05.2024
- Кэмерон считает, что Украина имеет право наносить удары британским по целям внутри России
- 17:40 02.05.2024
- США видят «сдвиг на поле боя» на Украине в пользу РФ — американская разведка
- 17:15 02.05.2024
- Юбилейный концерт Александры Пахмутовой в Волгограде состоялся при поддержке «Роснефти»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать