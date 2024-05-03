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Индия почти на 20% увеличила импорт нефти из РФ в апреле — СМИ

09:32 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия увеличила импорт российской нефти в апреле почти на 20% по сравнению с мартом. Об этом сообщила газета The Indian Express со ссылкой на аналитическое агентство Kpler.

По его данным, индийские нефтеперерабатывающие заводы закупали в прошлом месяце в общей сложности 1,96 млн баррелей российской нефти в сутки, что стало максимальным показателем с июля прошлого года и на 19% превышает объемы импорта в марте. В целом в апреле на долю России приходилось 40,3% от общего объема импорта сырой нефти в Индию.

«Похоже, что даже прямые санкции [Запада в отношении РФ] не являются проблемой, особенно по мере того, как российское судоходство и индийские службы регулирования морских перевозок выстраивают взаимодействие», — заявил руководитель аналитического отдела Kpler Виктор Катона.

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