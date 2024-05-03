США перебрасывают истребители из ОАЭ в Катар из-за ограничений на авиаудары — WSJ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США перебрасывают истребители, беспилотники и военно-транспортные самолеты из ОАЭ в Катар, чтобы обойти ограничения на нанесение авиаударов с авиабазы Ад-Дафра в Абу-Даби. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Как пишет издание, ОАЭ в феврале проинформировали США, что больше не будут разрешать самолетам американских ВВС и беспилотникам, базирующимся на авиабазе Ад-Дафра, наносить удары по Йемену и Ираку. «Введены ограничения на ударные миссии по объектам в Ираке и Йемене», — заявил газете официальный представитель ОАЭ. «Эти меры приняты в интересах самозащиты», — добавил он.

По словам чиновников США, именно это решение побудило американское командование направить самолеты на авиабазу Аль-Удейд в Катаре, где подобных запретов нет. Как отмечает издание, такая ситуация подчеркивает «растущую напряженность между Вашингтоном и некоторыми странами Персидского залива», которые разрешили американским войскам базироваться на своей территории, но опасаются быть втянутыми в региональный конфликт.

США имеют доступ к целому ряду военных баз на Ближнем Востоке, которые они использовали в последние месяцы для нанесения авиаударов по целям в Ираке, Сирии и Йемене. Они также перехватывали беспилотники и ракеты над Красным морем и в воздушном пространстве над Иорданией и другими странами. Однако из-за роста региональной напряженности ОАЭ, по словам официальных лиц, все больше опасаются стать мишенью для атак вследствие военных операций США, подчеркивает The Wall Street Journal.