ВСУ нанесли удар по жилому дому в Токмаке, под завалами могут быть люди — Балицкий

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Токмаке. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Киевские террористы нанесли очередной удар по пятиэтажному жилому дому в Токмаке. По предварительным данным, под завалами могут быть люди. На месте работают спасатели», — написал губернатор в своем телеграм-канале.