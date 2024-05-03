ВСУ нанесли удар по жилому дому в Токмаке, под завалами могут быть люди — Балицкий
14:12 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Токмаке. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Киевские террористы нанесли очередной удар по пятиэтажному жилому дому в Токмаке. По предварительным данным, под завалами могут быть люди. На месте работают спасатели», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
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