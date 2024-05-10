В ряде областей Украины обесточены электроподстанции
14:00 10.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Электроподстанции были обесточены ночью в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщило Минэнерго Украины.
«На Днепропетровщине была повреждена воздушная линия, обесточивалась подстанция облэнерго, выключались бытовые потребители (все заживлены)», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
В Харьковской области также выключалась воздушная линия, обесточивались подстанции облэнерго и бытовые потребители. Кроме того, в Черниговской области «из-за повреждения воздушной линии были одномоментно обесточены 600 потребителей».
«В южном регионе возле одной из высоковольтных подстанций произошел взрыв», — сообщили в Минэнерго, не уточняя подробности.
Из-за повреждений в энергосистеме жителей Украины призвали снизить использование энергоемких приборов в пиковые часы, особенно вечером с 17:00 до 22:00.
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