Шотландия может обрести независимость в течение пяти лет — глава региона

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый министр Шотландии Джон Суинни заявил, что регион может получить независимость от Великобритании в течение ближайших пяти лет.

«Независимость может быть достигнута в этот временной период, потому что аргументы в пользу независимости убедительны. Если мы посмотрим на две крупнейшие проблемы, с которыми сталкивается Шотландия, то [увидим, что] это эффект [роста] стоимости жизни и последствия выхода Великобритании из состава Евросоюза. И то, и другое являются основными стратегическими факторами, которые наносят серьезный экономический и социальный урон Шотландии вследствие плохих решений, принятых в Вестминстере. А независимость — это ответ на сложившуюся ситуацию», — сказал он в интервью телеканалу Sky News.

По словам Суинни, Шотландия «была исключена из Евросоюза против своей воли». «Если бы мы были независимой страной, то смогли бы принимать участие в общеевропейских процессах и избежали бы разрушений [вызванных Brexit]», — добавил политик, который возглавил шотландское правительство 7 мая.