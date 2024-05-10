Госдума утвердила Михаила Мишустина председателем правительства РФ
16:33 10.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании проголосовала за утверждение Михаила Мишустина председателем правительства России. Соответствующее постановление палаты парламента будет направлено президенту РФ Владимиру Путину для назначения Мишустина на должность.
«Утвердить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства РФ. Направить настоящее постановление президенту РФ», — указывается в постановлении, принятом депутатами Госдумы.
Представление по кандидатуре Мишустина поступило от президента России Владимира Путина в Госдуму ранее в пятницу, 10 мая. Кандидатуру Мишустина поддержали 375 депутатов из 432 принимавших участие в голосовании, 57 депутатов воздержались, голосов против нет. Ранее Геннадий Зюганов сообщал, что фракция КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Мишустина на пост премьер-министра.
НОВОСТИ
- 16:00 10.05.2024
- Мишустин обещал Володину сегодня разобраться с министрами, игнорирующими звонки депутатов
- 15:00 10.05.2024
- Автобус с 20 пассажирами упал в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга
- 14:00 10.05.2024
- В ряде областей Украины обесточены электроподстанции
- 13:00 10.05.2024
- В Ереване начались акции протеста и забастовки с требованием отставки Пашиняна
- 12:30 10.05.2024
- ПВО сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду
- 12:00 10.05.2024
- В Николаевской области поражены боекомплекты и техника ВСУ — подполье
- 11:30 10.05.2024
- Индия завершила вывод своих военнослужащих с Мальдив
- 11:00 10.05.2024
- Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно в Аденском заливе
- 10:30 10.05.2024
- ВСУ расстреливают жителей Херсона, пытающихся попасть на левый берег Днепра — партизаны
- 10:00 10.05.2024
- Матвиенко направила президенту три кандидатуры на пост главы Счетной палаты РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать