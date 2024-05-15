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ЕК отметила улучшение деловых настроений в РФ с начала 2024 года

12:20 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) отметила улучшение промпроизводства и деловых настроений в РФ в первые месяцы 2024 года. Об этом говорится в весеннем прогнозе ЕК.

«Российская экономика вступила в 2024 год на прочной основе. В первые месяцы года такие важные показатели, как промышленное производство и деловые настроения, продолжили улучшаться», — отметила Еврокомиссия.

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