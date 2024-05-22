Цифровой помощник Сбера помог столичным терапевтам поставить 14 миллионов диагнозов
09:51 22.05.2024
«Технологии, разработанные Сбером и компаниями-партнерами, сегодня активно используются в различных сферах, в том числе и в здравоохранении, – отметил Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка. – AI-решения помогают врачам в ежедневной работе, повышают качество и доступность медицинской помощи. В рамках цифровизации первичного звена здравоохранения – московских поликлиник – совместно с правительством Москвы разработаны диагностические ассистенты на базе искусственного интеллекта, которые делают прием пациента более быстрым и эффективным. Например, цифровой помощник врача «ТОП-3» уже сегодня помогает столичным терапевтам и врачам общей практики ставить предварительные диагнозы на первичном приеме, делая постановку диагнозов более эффективной и быстрой».
«Сейчас во всех взрослых городских поликлиниках используется система поддержки принятия врачебных решений, которая работает на базе алгоритмов искусственного интеллекта, – рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития. – Она была разработана несколько лет назад совместно с компанией СберМедИИ и Лабораторией ИИ Сбера. Один из наших сервисов, цифровой помощник «ТОП-3», анализирует жалобы на здоровье пациента и на основе полученной информации предлагает три наиболее вероятных предварительных диагноза. Врач может согласиться с одним из них или поставить свой. Сервис определяет 95% самых распространенных заболеваний. На сегодняшний день он помог московским врачам поставить уже 14 млн предварительных диагнозов».
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