Угрозы Блинкена по поводу санкций из-за закона об иноагентах пустые - Субари
14:20 23.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Этот закон [об иноагентах], по моему глубокому убеждению, ничто иное, как защита властей Грузии от необдуманных нападок вашей администрации. Не забывайте, что правильного человека, плотно сидящего в окопе, делает сильнее много чего, в первую очередь осознание того, что его пытаются несправедливо обидеть. Поэтому ваши угрозы такие же пустые и никчемные, как попытки революции без поддержки народа», — написал Субари в открытом письме Блинкену, размещенном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
НОВОСТИ
- 14:10 23.05.2024
- До конца весенней сессии могут принять законы об ужесточении наказания за утечку данных
- 13:40 23.05.2024
- Во Франции задержали мужчину за план нападения на участников эстафеты олимпийского огня
- 13:20 23.05.2024
- На саммите НАТО в Вашингтоне не примут решения о членстве Украины
- 13:10 23.05.2024
- Еще 400 украинских солдат пройдут поготовку в Испании
- 12:50 23.05.2024
- Европейские подростки более склонны к нездоровому питанию - доклад ВОЗ
- 12:10 23.05.2024
- США проводят подготовку на Украине на случай ЧС в ядерной сфере
- 12:04 23.05.2024
- Спрос со стороны бизнеса на технологии Сбера в области искусственного интеллекта растет
- 11:59 23.05.2024
- Сбер стал партнером выставки работ Васнецовых в Третьяковской галерее
- 11:55 23.05.2024
- При первой возможности Башар Асад намерен посетить Иран
- 11:45 23.05.2024
- Из-за усилий Запада украинский кризис затянулся - МИД КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать