Угрозы Блинкена по поводу санкций из-за закона об иноагентах пустые - Субари

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат парламента Грузии от партии «Сила народа», входящей в парламентское большинство, Созар Субари считает пустыми слова госсекретаря США Энтони Блинкена о возможных мерах против республики в связи с ее законом об иноагентах.



«Этот закон [об иноагентах], по моему глубокому убеждению, ничто иное, как защита властей Грузии от необдуманных нападок вашей администрации. Не забывайте, что правильного человека, плотно сидящего в окопе, делает сильнее много чего, в первую очередь осознание того, что его пытаются несправедливо обидеть. Поэтому ваши угрозы такие же пустые и никчемные, как попытки революции без поддержки народа», — написал Субари в открытом письме Блинкену, размещенном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).



