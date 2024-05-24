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В июньском саммите Группы семи в Италии примет участие Зеленский - Bloomberg

10:30 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский в июне направится в Италию для участия в саммите Группы семи. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Отмечается, что Зеленский намерен принять участие во встрече лидеров «семерки», чтобы добиться от них выделения Киеву дополнительной помощи. Офис украинского президента заявил изданию, что его график на июнь еще окончательно не утвержден, и не стал подтверждать возможную поездку.


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