В июньском саммите Группы семи в Италии примет участие Зеленский - Bloomberg
10:30 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отмечается, что Зеленский намерен принять участие во встрече лидеров «семерки», чтобы добиться от них выделения Киеву дополнительной помощи. Офис украинского президента заявил изданию, что его график на июнь еще окончательно не утвержден, и не стал подтверждать возможную поездку.
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