Украинца арестовали в Польше за кражу голландского полотна XVII века

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские пограничники задержали и арестовали на три месяца гражданина Украины после того, как у него было обнаружено полотно голландского художника XVII века Яна Линсена (1602-1635), похищенное из нидерландского музея Westfries. Об этом сообщает телеканал Polsat.



По данным канала, задержание злоумышленника было проведено в Кракове. Операцию провели сотрудники польской погранохраны при участии представителей Украины и Нидерландов.



Картина «Елиезер и Ребекка у колодца» была украдена 9 января 2005 г. одновременно с 23-мя другими полотнами и коллекцией из 70 серебряных предметов. Общая стоимость похищенных артефактов оценивалась в 10 млн евро.







