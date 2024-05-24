0
0
104
НОВОСТИ

Украинца арестовали в Польше за кражу голландского полотна XVII века

11:20 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские пограничники задержали и арестовали на три месяца гражданина Украины после того, как у него было обнаружено полотно голландского художника XVII века Яна Линсена (1602-1635), похищенное из нидерландского музея Westfries. Об этом сообщает телеканал Polsat.

По данным канала, задержание злоумышленника было проведено в Кракове. Операцию провели сотрудники польской погранохраны при участии представителей Украины и Нидерландов.

Картина «Елиезер и Ребекка у колодца» была украдена 9 января 2005 г. одновременно с 23-мя другими полотнами и коллекцией из 70 серебряных предметов. Общая стоимость похищенных артефактов оценивалась в 10 млн евро.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:33 24.05.2024
Сбер поможет молодежи бесплатно научиться предпринимательству и открыть свой бизнес
0
51
11:30 24.05.2024
При Байдене США лишись уважения на мировой арене - Трамп
0
75
11:10 24.05.2024
Киев пытаеться добиться разрешения на использование оружия НАТО против РФ - СМИ
0
113
10:30 24.05.2024
В июньском саммите Группы семи в Италии примет участие Зеленский - Bloomberg
0
184
10:20 24.05.2024
Первая группа украинских летчиков завершила обучение пилотированию F-16 в США
0
208
10:15 24.05.2024
«Ростелеком» разместил цифровые финансовые активы на платформе Сбера
0
180
10:10 24.05.2024
Трамп заявил, что армия мигрантов из Китая хочет расправиться с США изнутри
0
231
09:30 24.05.2024
В РФ могут запустить до 500 магазинов китайского аналога H&M
0
258
09:20 24.05.2024
Для всей страны будут разработаны мастер-планы городов - Минстрой РФ
0
248
09:15 24.05.2024
Переправке наемников и террористов на Украину содействуют страны НАТО - глава ФСБ
0
277

Возврат к списку