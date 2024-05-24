Украинца арестовали в Польше за кражу голландского полотна XVII века
11:20 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным канала, задержание злоумышленника было проведено в Кракове. Операцию провели сотрудники польской погранохраны при участии представителей Украины и Нидерландов.
Картина «Елиезер и Ребекка у колодца» была украдена 9 января 2005 г. одновременно с 23-мя другими полотнами и коллекцией из 70 серебряных предметов. Общая стоимость похищенных артефактов оценивалась в 10 млн евро.
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