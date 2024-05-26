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Макрон: 8 декабря мы вновь откроем Нотр-Дам, и все желающие смогут его посетить

18:10 26.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отреставрированный собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам) откроется для посетителей 8 декабря 2024 года. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на мероприятии в Берлине, посвященном 75-летию германской конституции.

«8 декабря мы вновь откроем Нотр-Дам, и все желающие смогут его посетить. Он будет восстановлен», — сказал Макрон.

Ранее газета Le Parisien сообщила, что металлический крест, недавно отреставрированный мастерами в Нормандии, был установлен на крыше собора Парижской Богоматери спустя пять лет после пожара.

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