Макрон: 8 декабря мы вновь откроем Нотр-Дам, и все желающие смогут его посетить
18:10 26.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отреставрированный собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам) откроется для посетителей 8 декабря 2024 года. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на мероприятии в Берлине, посвященном 75-летию германской конституции.
«8 декабря мы вновь откроем Нотр-Дам, и все желающие смогут его посетить. Он будет восстановлен», — сказал Макрон.
Ранее газета Le Parisien сообщила, что металлический крест, недавно отреставрированный мастерами в Нормандии, был установлен на крыше собора Парижской Богоматери спустя пять лет после пожара.
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