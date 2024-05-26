Президент России прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин прибыл в Ташкент с двухдневным визитом. Здесь он проведет переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Основная программа запланирована на завтра. Главы двух государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам.

Путин и Мирзиёев также примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. Кроме того, в ходе визита будет подписано несколько совместных документов.