Сбер не наблюдает оттока средств физлиц из-за закона о бесплатных переводах

12:05

В Сбербанке не заметили оттока средств физических лиц из-за вступления в силу закона о бесплатных переводах до 30 млн руб. Об этом сообщил «Интерфаксу» первый зампред правления банка Кирилл Царев.

С 1 мая заработал закон, обязывающий банки переводить без комиссий средства физлиц со своих счетов и вкладов в другие кредитные организации на сумму до 30 млн руб. в месяц.

У Сбербанка ранее было ограничение на перевод в день не более 1 млн руб. «Дневные лимиты мы адаптировали под новый закон, тем самым предоставив возможность всем клиентам банка использовать право перевести 30 млн в месяц без комиссий», – рассказал Кирилл Царев. Банк даже убрал биометрию для подтверждения таких переводов по системе «счет-счет», сообщил он.

При этом Сбербанк сохранил лимит в размере 1 млн руб. при переводе по Системе быстрых платежей (по номеру телефона) из-за рисков мошенничества. «Для нас важным фактором была и остается безопасность клиентов и их средств», – подчеркнул Кирилл Царев. По его словам, перевод только по номеру телефона и имени имеет меньшую защиту, чем перевод по полным реквизитам счета.

Постепенно Сбербанк снимает ограничения по мере анализа ситуации с мошенничеством, добавил Кирилл Царев.