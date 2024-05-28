Запрет на использование западное оружие против РФ косвенная поддержка Москвы - Подоляк

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил надежду, что союзники разрешат использовать свое оружие против целей в РФ. По его мнению, запрет будет означать косвенную поддержку Москвы.



«Продолжать запрещать использовать [западное] оружие против российской территории означает косвенную поддержку агрессии Москвы, это дает российской стороне тактическое преимущество и не позволяет Украине защищаться на равных», — сказал он в интервью Radio 1.



По его словам, Вооруженным силам Украины необходимо поражать военные центры на границе, где концентрируется российское оружие для ведения военных действий. Он также сообщил, что в ближайшие дни должны поступить первые истребители F-16. «Но нам нужны не менее 60, чтобы остановить российскую авиацию», — добавил он.



