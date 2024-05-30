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НОВОСТИ

В Молдавии отозваны лицензии у пяти тлеканалов, предоставлявших площадку оппозиции

12:20 30.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет по продвижению инвестиционных проектов Молдавии отозвал лицензии на вещание у пяти телеканалов, предоставлявших площадку оппозиции. Об этом информирует пресс-служба правительства.

Речь идет каналах «Первый в Молдове», «Акчент ТВ», «Оризонт ТВ», «Канал 2» и «Канал 3». «Они не предоставили совету запрошенную финансовую информацию. Кроме того, были выявлены связи этих телеканалов с [бывшим лидером Демократической партии Молдовы Владимиром] Плахотнюком и [экс-лидером ликвидированной партии „Шор“ Иланом] Шором», — утверждается в сообщении. Пресс-секретарь правительства Даниел Водэ уточнил в своем телеграм-канале, что компании были лишены лицензий «из-за финансирования из сомнительных источников».


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