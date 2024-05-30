В Молдавии отозваны лицензии у пяти тлеканалов, предоставлявших площадку оппозиции
12:20 30.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Речь идет каналах «Первый в Молдове», «Акчент ТВ», «Оризонт ТВ», «Канал 2» и «Канал 3». «Они не предоставили совету запрошенную финансовую информацию. Кроме того, были выявлены связи этих телеканалов с [бывшим лидером Демократической партии Молдовы Владимиром] Плахотнюком и [экс-лидером ликвидированной партии „Шор“ Иланом] Шором», — утверждается в сообщении. Пресс-секретарь правительства Даниел Водэ уточнил в своем телеграм-канале, что компании были лишены лицензий «из-за финансирования из сомнительных источников».
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