Военные инструкторы из Франции могут вскоре отправиться на Украину - СМИ
15:07 30.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция может в ближайшее время направить на Украину военных инструкторов, несмотря на опасения некоторых союзников относительно того, что это решение может привести к прямому конфликту с Россией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Отмечается, что на начальном этапе Франция направит «ограниченное» число инструкторов. Затем планируется отправить на Украину несколько сотен специалистов.
По сведениям агентства, власти Франции могут принять решение об отправке инструкторов уже на следующей неделе.
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