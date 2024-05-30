Власти Финляндии работают над тем, чтобы «восстановить необходимое приграничное движение» на границе с РФ

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Финляндии работает над открытием пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом заявил глава финского кабмина Петтери Орпо.

«Сейчас ситуация на восточной границе остается спокойной, новых прибытий [беженцев] не было с января. Это хорошо. Цель правительства — прекратить инструментальный въезд и восстановить необходимое приграничное движение», — сказал Орпо на семинаре, посвященном началу реализации экономических программ Северной и Восточной Финляндии. Трансляцию вели финские СМИ.

«ЕС также участвует в мониторинге восточной границы через Frontex. Цель правительства [Финляндии] состоит в том, чтобы ЕС принял участие в покрытии расходов на строительство пограничного забора, защищающего внешнюю границу союза», — добавил премьер.