Власти Финляндии работают над тем, чтобы «восстановить необходимое приграничное движение» на границе с РФ
15:50 30.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Финляндии работает над открытием пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом заявил глава финского кабмина Петтери Орпо.
«Сейчас ситуация на восточной границе остается спокойной, новых прибытий [беженцев] не было с января. Это хорошо. Цель правительства — прекратить инструментальный въезд и восстановить необходимое приграничное движение», — сказал Орпо на семинаре, посвященном началу реализации экономических программ Северной и Восточной Финляндии. Трансляцию вели финские СМИ.
«ЕС также участвует в мониторинге восточной границы через Frontex. Цель правительства [Финляндии] состоит в том, чтобы ЕС принял участие в покрытии расходов на строительство пограничного забора, защищающего внешнюю границу союза», — добавил премьер.
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