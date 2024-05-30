Швеция предложила ЕС ввести пошлины на все продовольствие из РФ и Белоруссии
16:06 30.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЕС изучает рассматривает запретительных пошлин не только на зерновые культуры, но и на любые другие продовольственные продукты из России и Белоруссии, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле, где было принято решение о введении с 1 июля «запретительно высоких» пошлин на зерновые из РФ и Белоруссии.
«Швеция предложила ЕС ввести аналогичные пошлины и на другие продовольственные продукты из России и Белоруссии, помимо зерна», — сказала Лябиб.
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