Швеция предложила ЕС ввести пошлины на все продовольствие из РФ и Белоруссии

16:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС изучает рассматривает запретительных пошлин не только на зерновые культуры, но и на любые другие продовольственные продукты из России и Белоруссии, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле, где было принято решение о введении с 1 июля «запретительно высоких» пошлин на зерновые из РФ и Белоруссии.

«Швеция предложила ЕС ввести аналогичные пошлины и на другие продовольственные продукты из России и Белоруссии, помимо зерна», — сказала Лябиб.