Если США согласятся, то мир на Украине будет уже завтра — Лукашенко
13:32 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Если американцы захотят, то мир на Украине установится уже завтра, но им этого не надо. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в Улан-Баторе.
«Если американцы пойдут на то, чтобы там был мир, он завтра будет. Но им это не надо. Поэтому разберитесь, кто здесь виноват, а кто прав», — сказал Лукашенко, отвечая журналистам на критику в связи с проведением РФ спецоперации на Украине и поддержкой со стороны Белоруссии, сообщает агентство БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что нужны переговоры. «Россияне не хотят этой войны. Я это хорошо знаю. Почему не сесть за стол переговоров? Почему не договориться? Американцы хотят утопить Россию в этом противодействии и войне с Украиной: „Воюй с Украиной, а мы в это время в одиночку разберемся с Китаем здесь. Вот в чем суть их политики“, — отметил Лукашенко.
Он выразил пожелание, чтобы в Монголии это понимали. «Чтобы вы слушали не только то, что американцы и западники рассказывают, а как на самом деле происходит», — подчеркнул белорусский лидер.
НОВОСТИ
- 13:22 03.06.2024
- Сбер наградил компанию «Русский краб» за лучшую HR-коллаборацию
- 13:20 03.06.2024
- Китай готов к взаимовыгодному сотрудничеству с РФ по «Силе Сибири — 2» — МИД КНР
- 13:05 03.06.2024
- Путин на ПМЭФ примет участие в дискуссии на пленарном заседании — Песков
- 13:00 03.06.2024
- Работа аэропорта Казани ограничена — Росавиация
- 12:32 03.06.2024
- Силы РФ ночью отбили попытку ВСУ высадиться на левом берегу Херсонской области — Сальдо
- 12:20 03.06.2024
- Почти треть поляков считают партию Туска пророссийской — опрос
- 12:05 03.06.2024
- Еврокомиссар заявил, что ЕС не ввел санкции в отношении газа из РФ, так как нуждался в нем
- 12:00 03.06.2024
- Компании КНР переориентируются на Вьетнам и Мексику на фоне ухудшения отношений с США — FT
- 11:32 03.06.2024
- Представители партии «Возрождение» освистали Урсулу фон дер Ляйен в Пловдиве
- 11:20 03.06.2024
- Днепрогэс в «очень затруднительном положении», заявили в «Укрэнерго»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать