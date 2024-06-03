Если США согласятся, то мир на Украине будет уже завтра — Лукашенко

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Если американцы захотят, то мир на Украине установится уже завтра, но им этого не надо. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в Улан-Баторе.

«Если американцы пойдут на то, чтобы там был мир, он завтра будет. Но им это не надо. Поэтому разберитесь, кто здесь виноват, а кто прав», — сказал Лукашенко, отвечая журналистам на критику в связи с проведением РФ спецоперации на Украине и поддержкой со стороны Белоруссии, сообщает агентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что нужны переговоры. «Россияне не хотят этой войны. Я это хорошо знаю. Почему не сесть за стол переговоров? Почему не договориться? Американцы хотят утопить Россию в этом противодействии и войне с Украиной: „Воюй с Украиной, а мы в это время в одиночку разберемся с Китаем здесь. Вот в чем суть их политики“, — отметил Лукашенко.

Он выразил пожелание, чтобы в Монголии это понимали. «Чтобы вы слушали не только то, что американцы и западники рассказывают, а как на самом деле происходит», — подчеркнул белорусский лидер.