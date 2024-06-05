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Объем ФНБ на 1 июня составил 12,7 трлн руб. — Минфин РФ

11:05 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 июня 2024 года составил 12,7 трлн руб. или 7,1% от прогнозируемого на 2024 год ВВП. Об этом говорится в материалах Минфина РФ, размещенных на сайте министерства. На 1 мая 2024 года объем ФНБ составлял 12,75 трлн руб.

«По состоянию на 1 июня 2024 года объем ФНБ составил 12 703 814,5 млн руб. или 7,1% ВВП, прогнозируемого на 2024 год в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2023 года № 540-ФЗ „О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“, что эквивалентно 141 488,5 млн долларов США», — сообщил Минфин.

При этом объем ликвидных активов ФНБ на 1 мая составил 5,046 трлн руб. (2,8% от прогнозного ВВП на 2024 год). «По состоянию на 1 июня 2024 года объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 5 046 039,0 млн руб. или 56 200,2 млн долларов США (2,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год), — отмечается в сообщении министерства. Месяцем ранее объем ликвидной части ФНБ составлял 5,172 трлн руб.

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